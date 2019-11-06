Каміння, зовні схоже на сирець бурштину, виявили тернопільські патрульні разом із працівниками СБУ.

5 листопада близько 15 години патрульним надійшла оперативна інформація від колег з Управління СБУ. Йшлося про ймовірну наявність речей або предметів у транспортному засобі, обіг яких заборонено законом.

Зупинивши автомобіль Renault, інспектори провели поверхневу перевірку транспортного засобу, під час якої було виявлено близько 40 балонів з маркуванням «Газ Фреон».

Як надалі з’ясували працівники СБУ, у ємкостях знаходилося каміння коричневого кольору, зовні схоже на бурштин, загальною вагою понад 400 кг.

Тривають слідчі дії.