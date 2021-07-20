У селі Чистопади Залозецької селищної громади виявили стоянку первісних людей, яка датується періодом 35-40 тис. років до нашої ери.

На запрошення директора Залозецького краєзнавчого музею Василя Ільчишина, туди прибула палеогеографічна експедиція Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковці встановлювали вік відкладів, у яких знайшли палеолітичні артефакти, пишуть Тернополяни.

“Попередньо встановлено, що артефакт залишила середньопалеолітична людина, оскільки він знайдений у товщі під дубнівським викопним ґрунтом. У розрізі Чистопади також виявлено декілька етапів прояву мерзлотних процесів, що розвивались на цій території тисячі років тому.

Результати цих досліджень дадуть змогу реконструювати природні умови, у яких проживала давня людина на території Залозецького краю”, – розповіли в краєзнавчому музеї.