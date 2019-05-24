Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами – два провадження за цією статтею розслідують правоохоронці Тернопільщини.

У чергову частину Борщівського відділення поліції звернулися мешканці одного з сіл району. Люди повідомили, що в помешканні сусіда ймовірно зберігаються вибухонебезпечні речовини. Інформацію перевірили, господар дозволив оглянути його будинок. Під час перевірки правоохоронці вилучили гранати Ф-1 та РГД-5, та 26 надоїв різного калібру. Він каже, що знайшов усе це добро ще в квітні, коли після смерті батька прибирав у гаражі. Небезпечну знахідку поліцейські вилучили та очікують на рішення суду, аби направити зброю на експертизу, розповіли у поліції.

Шістдесят набоїв та металеву трьохсотграмову банку, наповнену речовиною, схожою на порох знайшли працівники поліції у жителя села Мовчанівка. Оперативники у районі проводили профілактичні заходи загальнодержавного рівня, спрямовані на виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки. Під час складання адмінпротоколу відповідно до статті 175 КУпАП та при проведенні поверхневого огляду, у чоловіка виявили небезпечні речовини. Останній каже, що знайшов це кількома днями раніше неподалік посадки в поліетиленовому пакеті. Планував усе віднести до поліції, але не встиг. Речі вилучили і будуть направленні в експертний центр на дослідження.

Бойовий артилерійський снаряд часів Другої світової війни на присадибній ділянці. Повідомлення про небезпечну знахідку надійшло на лінію “102” Козівського відділення поліції. На місце події виїжджали правоохоронці та вибухотехніки. Ділянка охороняється та вирішується питання про вилучення та знешкодження снаряду.