Cемеро вчителів, які переїхали з областей, де ведуться активні бойові дії, уже влаштувалися на роботу у заклади освіти області. Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Допомагають працевлаштуватися переселенцям і на рівні міста.

– Тепер усім переселенцям ми пропонуємо заповнити коротку анкету про свою професію, про освіту, про бажання працювати в тому чи іншому напрямку, – додав Сергій Надал, міський голова. – Це для того, щоб спільно з місцевим Центром зайнятості запропонувати їм місце роботи. На сьогодні до Служби зайнятості звернулося 78 переселенців, щоб стати на облік, отримати пропозиції по роботі або компенсацію по безробіттю. У багатьох є проблема через те, що вони покинули домівки, не забравши із собою трудових книжок, виписок з попереднього місця роботи. На це не звертайте уваги. Звертайтесь до Служби зайнятості там будуть рекомендувати де можна працевлаштуватися з подальшим оформленням документів, яких немає.