18 лікарів з південно-східних областей працевлаштувалися на Тернопільщині.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Вони прибули з населених пунктів, де знищили лікувальні заклади.

Загалом по Україні розбомбили більше сотні лікарень. Без роботи залишилися медики. «До нас звертаються медичні працівники, які працювали в тих регіонах, де знищені лікарні. На сьогоднішній день в Україні 116 лікарень знищені. Лікарі до нас звертаються за допомогою у працевлаштуванні. Вже 18 лікарів, не середніх медичних працівників, влаштувалися на роботу до наших лікувальних закладів. Найбільше – це на Кременеччині, 6 лікарів працевлаштовано, також є працевлаштовані в інших лікувальних закладах області», – каже Ольга Ярмоленко.

Додамо, на Тернопільщині працюватимуть 10 пересувних медичних бригад, які складатимуться із лікаря, медсестри та водія. Вони будуть укомплектовані необхідними медикаментами, що надасть Червоний Хрест Норвегії.