Рештки людських кісток з одягом виявив на Чортківщині сільський голова. Невідомий лежав біля закинутого цегельного заводу в урочищі Глибоке.

На місце знахідки виїжджали експерти. За попередньою інформацією, загиблий – житель села Росохач, 1987 року народження. Чоловік ще в листопаді 2018 року вийшов з дому і не повернувся. Тіло занадто довго пролежало під відкритим небом тому судово-медична експертиза встановлює причину смерті. Рештки тіла по одязі змогла впізнати родичка загиблого.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 115 ККУ, повідомляють у поліції.