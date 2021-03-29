27 березня в полі поблизу села Вовчківці Тернопільського (Зборівського) району виявлено один артснаряд АС-100 мм часів Другої світової війни, а поблизу села Криве Тернопільського (Підволочиського) району виявлено одну авіабомбу SD-10 часів Другої світової війни.

28 березня в селі Глинна Тернопільського (Козівського) району, поблизу ставка виявлено реактивну міну – 210 мм часів Другої світової війни.

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!