Знахідка, якій більше трьох тисячоліть.

Студенти-археологи педагогічного університету поблизу села Кордишів знайшли унікальне поховання людей часів бронзового віку. У могилі було двоє дорослих і дитина, ще троє людей лежали в їхніх ногах. Поспілкувалися з істориками для того, аби дізнатися більше журналісти Т1 Новини.

Вони пролежали в землі 3 тисячі 500 років. Поховання часів бронзового віку знайшли студенти-археологи педагогічного університету поблизу села Кордишів на Шумщині . Це були чоловік, жінка і дитина. Крім того, ще троє людей лежали в їхніх ногах. Ірина була в групі студентів, які першими знайшли поховання. Дівчина каже, не одразу повірили в те, що виявили артефакти такої цінності.

– Так сталося, що першого скелета знайшла саме наша група, а це три дівчини. Це було таке дивне відчуття, адже ми не знали що маємо робити. Радості не було меж та емоції переповнювали, – каже студентка ТНПУ ім. В. Гнатюка Ірина Паньків.