26 березня близько 16 години до Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Бичківці горить трава та виявлено обгорілий труп місцевого жителя.

На виклик виїхала слідчо-оперативна група, рятувальники.

Загиблим виявився 50-річний житель села Бичківці. Чоловік помер від опіків, спричинених пожежею. Ознак насильницької смерті не виявлено. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу, повідомляють у поліції.

Поліцейські припускають, що травми чоловік отримав внаслідок власної необережності під час спалювання сухої рослинності.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці встановлюють обставини трагедії, а також звертаються до всіх мешканців краю не спалювати суху траву та залишки рослинності, не провокувати таким чином виникнення пожеж, котрі можуть завдати чимало шкоди оточуючим та довкіллю.