Про смерть чоловіка у Заліщицькому районі на лінію”102″ повідомив сімейний лікар. У літній кухні сусіди виявили тіло господаря, 1961 року народження.

Попередня причина смерті – отруєння чадним газом, оскільки будинок був весь в диму.

Як з’ясувалося згодом, загиблий – інвалід 2 групи. Проживав у будинку сам. Опалював помешкання дровами. Пічка знаходилася за кілька сантиметрів від ліжка і як результат – від грубки загорілася ковдра і виникла пожежа.

При попередньому огляді тіла, слідів насилля експерт не виявив. Причина смерті буде встановлена після розтину.