Чоловіка, який п’ять місяців перебував у розшуку, знайшли. Проте мертвим. Повідомлення про скелетований труп невідомого на лінію “102” надійшло 1 червня близько восьмої години ранку від грибника.

Чоловік повідомив, що у лісі в селі Ріпинці Бучацького району, неподалік дороги, лежить скелет людини у зимовому одязі та рукавицях.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт. На тілі при попередньому огляді слідів насильницької смерті експерт не виявив. Біля чоловіка лежала ручна пилка.

Як з’ясувалося згодом, невідомий – це житель селища Золотий Потік, 1961 року народження. Він ще 29 грудня пішов у ліс по ялинку і не повернувся. Його оголосили в розшук. Правоохоронці кажуть, що чоловік, ймовірно, заблукав у лісі і замерз. Тіло направили на експертизу.

Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 115 частина 1 ККУ з поміткою “нещасний випадок”, повідомляють у поліції.