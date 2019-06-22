Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування котрого припинено діяльність 2 підпільних цехів, у яких впродовж 2019 року незаконно виготовляли алкогольні напої.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Під час проведених співробітниками оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в області обшуків у місцях розливу, зберігання та реалізації фальсифікату вилучено понад 12 тис л спирту, близько 12 тис л незаконно виготовлених алкогольних напоїв (з них 700 л з етикетками елітних іноземних брендів), обладнання для виготовлення алкоголю та понад 27 тис пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку

Загальна сума вилучених товаро-матеріальних цінностей становить 8 млн 860 тис грн, з них підакцизних товарів – на суму 7 млн 860 тис грн.

Триває досудове розслідування.