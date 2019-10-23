Велику кількість сміття зі Львова виявили на Тернопільщині. Непотріб незаконно скинули на сміттєзвалищі біля села Павлів у Бережанському районі.

Про це повідомляють у Бережанській міській раді.

“При щоденному об’їзді… було отримано інформацію від сторожа ТзОВ «Компанія «Еко-Інвест» про те, що в ніч з 22 на 23 жовтня 2019 року невідомі особи шляхом пошкодження замка та зняття шлагбауму на територію сміттєзвалища поблизу с. Павлів (урочище «Бізятин») завезено близько десяти вантажних автомобілів зі сміттям. На місці було виявлено квитанції та документації з м. Львова”, – повідомляють у міськраді.

Там також просять, якщо комусь відома інформація стосовно даної події, повідомити за номером (03548) 2- 14 -46 або будь-яким іншим способом.