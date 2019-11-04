У ході позапланової перевірки працівники екоінспекції виявили факт незаконного випалювання будівельного вапна у селі Гончарівка Монастириського району.

10 печей спорудили як у межах населеного пункту, так і на землях загального користування, пишуть Тернополяни.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції, вапно незаконно добували в околицях села.

На місці порушення виявили місцевих жителів, які займалися випалюванням вапна та відмовилися співпрацювати з інспекторами і надавати свої дані для притягнення їх до відповідальності. Їх особи вдалося встановити разом з представниками місцевої влади.

Матеріали трьох адмінсправ направлено до Монастириського райсуду для притягнення винних до адміністративної відповідальності за ч.1ст.164 КУпАП, а виконавчому комітету Монастириської міської ради видано припис з вимогою ліквідації незаконно влаштованих споруд.

Крім того, матеріали перевірки за компетентністю направлено до Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області для розрахунку шкоди, завданої самовільним захопленням земельних ділянок під влаштування печей.

Слід зазначити, що у попередні роки Інспекція вже фіксувала аналогічні порушення на території загальнозоологічного заказника місцевого значення “Криниця” у Монастириському районі і притягувала до адмінвідповідальності осіб, що займалися незаконною діяльністю. На виконання припису Інспекції ці печі було ліквідовано.