Під час реставраційних робіт костелу у Великому Ходачкові виявили ікону Марії Божої Ченстоховської.

Як повідомляє Терен, це чудотворна ікона, яка, за переказами, написана євангелістом Лукою в Єрусалимі на кришці стола Святого сімейства, в Сіонській світлиці. Вона вважається однією із найбільш відомих і шанованих святинь Польщі та Центральної Європи.

– Згідно з розповіді місцевої жительки Еміліани Пахолок, костел в середині не був розмальований. Мав два бічних вівтарі, декілька скульптур святих. У святкові дні звучав орган. По центру у вівтарній частині була розміщена ікона Марії Божої Ченстоховської, – пише на сторінці фонду. – Ікона пишеться із кількома порізами на обличчі, отриманих, ймовірно, від удару шаблею. Ікона, яку ми віднайшли, написана в 1881 році.

Місцеві жителі кажуть, що копії цього образу вважаються чудотворними. В Україні найвідоміші є: – Буцнівська чудотворна ікона Божої Матері, зберігається в церкві Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії в селі Буцневі Тернопільського району Тернопільської області (Україна); Чудотворна ікона Матері Божої Тиврівської, зберігається в Костелі св. Архангела Михаїла (Тиврів, Вінницька область, Україна); Чудотворна ікона «Цариця Карпат», знаходиться у Гошівському монастирі (Ясна Гора, Карпати).

Волонтери сподіваються, що після реставрації костелу, ікона знову займе своє місце у храмі.