На Тернопільщині є щонайменше два агропідприємства, які пов’язані із дружиною Віктора Медведчука — Оксаною Марченко. В документах вона зазначена як бенефіціарний власник.

Про це у спільноті «Монастириська політична думка» розповідає Vitaliy Trishchuk, пишуть Тернополяни.

«А ви знали, що у Монастириській громаді є зареєстровані підприємства, які належать Оксані Марченко (Медведчук), проти якої введені санкції за рішенням РНБО?», — йдеться у дописі, до якого прикріплені підтверджуючі дані.

Зокрема, йдеться про приватне агропромислове підприємство “Колос”, бенефіціарним власником якого є Оксана Марченко, та ТОВ “Ландрас-Агро”, де у графі “бенефіціарний власник” серед декількох осіб знову фігурує ім’я дружини Віктора Медведчука.

Бенефіціарний власник — це особа або кілька осіб, які прямо або побічно володіють юридичною особою або істотно впливають на прийняття ним рішень. Варто зазначити, що бенефіціарний власник може бути не вказано в правовстановлюючих документах, будучи при цьому фактичним власником всіх активів і отримувати вигоду з діяльності організації, не розкриваючи при цьому свою особистість.

Як відомо, бенефіціарні власники часто ховаються за ланцюжком з номінальних фірм і директорів, що може використовуватися для нелегальних цілей, наприклад, для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, здійснення корупції. В легальних цілях такі власники можуть приховувати особистість для податкового планування.



