1300 щеплень від COVID-19 зробили на Тернопільщині минулої доби.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко. За її словами, після Різдвяних свят темпи щеплення в області знизилися.

На Тернопільщині працює 15 центрів масової вакцинації та 60 пунктів щеплення. Також сформовано 45 мобільних бригад, які готові виїжджати у віддалені населені пункти краю. Ресурси в області дозволяють щодоби проводити близько десяти тисяч щеплень.

«Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 701 244 осіб. На жаль, простежується тенденція, що темпи вакцинації падають. Це дуже негативно, враховуючи загрози, які ми маємо. Ми спостерігаємо підвищення рівня захворюваності, фіксуємо важкі випадки, коли люди потребують кисневої підтримки. Звертаюся до кожного жителя нашої Тернопільської області, зараз необхідно вакцинуватися, оскільки зараз поширюється новий штам, який більш контагіозний. За прогнозами МОЗ, попереду можливі нові спалахи. Тому важливо бути захищеним”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

На сьогодні в області з коронавірусом бореться близько чотирьох тисяч жителів краю. За інформацією обласного центру з контролю хвороб, спостерігається стрімка тенденція до збільшення кількості хворих.