На Тернопільщині знайшли цілий арсенал артилерійських снарядів
06/03/2019 0
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На Тернопільщині протягом доби виявлено 17 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.
Так, 5 березня в обід поблизу села Ромашівка Чортківського району виявлено дві ручні гранати, повідомляють в управлінні ДСНС.
Біля села Ридодуби того ж району знайшли спочатку один артилерійський снаряд АС-45. Згодом виявили ще 9 таких же снарядів та 5 підривників до них.
Усі небезпечні знахідки передані фахівцям групи піротехнічних робіт для подальшого знешкодження.
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