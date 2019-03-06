На Тернопільщині знайшли цілий арсенал артилерійських снарядів

06/03/2019 Розмір тексту:

На Тернопільщині протягом доби виявлено 17 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Так, 5 березня в обід поблизу села Ромашівка Чортківського району виявлено дві ручні гранати, повідомляють в управлінні ДСНС.

Біля села Ридодуби того ж району знайшли спочатку один артилерійський снаряд АС-45. Згодом виявили ще 9 таких же снарядів та 5 підривників до них.

Усі небезпечні знахідки передані фахівцям групи піротехнічних робіт для подальшого знешкодження.