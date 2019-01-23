На Тернопільщині знайшли підпільну заправку з дешевою солярою. ФОТО

23/01/2019 Розмір тексту:

Нелегальну міні заправку, яка функціонувала з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, виявили правоохоронці на околиці Кременця. Не маючи відповідних дозвільних документів, там торгували дизельним пальним.

Співробітники Кременецького відділу поліції під час санкціонованого обшуку на території, де була облаштована АЗС, вилучили близько двох тон дизпалива та спеціалізоване обладнання.

Особа, що працювала на автозаправці, не мала жодних дозвільних документів на торгівлю пальним і не була зареєстрована як фізична особа підприємець. Ціни пропонували нижчі, ніж на легальних заправних станціях, тому покупців не бракувало.

Правоохоронці встановлюють особу, яка організувала підпільний бізнес. Відомості за даним фактом внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 272 ККУ – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, повідомляють у поліції.