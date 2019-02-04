На Тернопільщині знайшли мертвими чоловіка і дружину
04/02/2019 0
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Трагедія сталася у ніч з 2 на 3 лютого в селі Козівка Тернопільського району.
Як повідомляє Погляд, близько 5-ї години ранку у приватному житловому будинку виявили тіла 70-річних чоловіка та дружини.
За попередньою інформацією, причиною смерті стало отруєння чадним газом.
Обставини трагічної події встановлюють працівники поліції.
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