На Тернопільщині знайшли мертвими чоловіка і дружину

04/02/2019 0
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Трагедія сталася у ніч з 2 на 3 лютого в селі Козівка Тернопільського району.

Як повідомляє Погляд, близько 5-ї години ранку у приватному житловому будинку виявили тіла 70-річних чоловіка та дружини.

За попередньою інформацією, причиною смерті стало отруєння чадним газом.

Обставини трагічної події встановлюють працівники поліції.

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