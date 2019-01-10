На Тернопільщині знайшли мертвим чоловіка
10/01/2019 0
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8 січня в обід у селі Колиндяни Чортківського району виникла пожежа в приміщенні літньої кухні.
Як повідомляють у ДСНС, на місці події виявлено тіло місцевого жителя, громадянина 1950 року народження.
Вогнем знищено речі домашнього вжитку та вікно, пошкоджено стіни та стеля на площі 15 м. кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, під час гасіння врятовано дану господарську будівлю.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
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