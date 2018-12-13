На Тернопільщині знайшли майже тисячу снарядів, мін і бомб

13/12/2018 Розмір тексту:

11 грудня до Служби прятунку «101» надійшли повідомлення про два випадки виявлення вибухонебезпечних предметів.

Зокрема, в с. Білобожниця Чортківського району на полі поблизу місцевої водойми виявлено два артилерійських снаряди калібром 76 мм часів Другої Світової війни. Ще один артснаряд, калібром 45 мм, виявили місцеві мешканці на пасовищі поблизу с. Мислова Підволочисього району.

Всього з початку 2018 року в Тернопільській області зафіксоване виявлення 992-х застарілих боєприпасів. На даний час 991 з них – знищено піротехніками ДСНС, шляхом контрольованого підриву.