На Тернопільщині знайшли іномарку, яку викрали майже рік тому у Києві

07/02/2019 Розмір тексту:

Автівка, яка непримітно стояла припаркована між будинками в Теребовлі, виявилася краденою. Працівники управління карного розшуку Тернопільської області, відпрацьовуючи оперативну інформацію, яка надійшла на лінію “102”, виявили Мазду 3 на польській реєстрації.

За словами заступника начальника управління карного розшуку Михайла Шмиглика, перевіривши по базі номерні знаки з’ясувалося, що автівка з Польщі не ви’їжджала. Проте транспортний засіб з такими номерами є в сусідній державі, але за іншими параметрами та технічними характеристиками.

Коли автівку правоохоронці хотіли евакуювати на арештмайданчик, то до них підійшло двоє чоловіків. Один з них заявив, що є власником Мазди, а з ним – адвокат. Проте жодних документів на авто вони не надали.

Аби довести, що знайдена іномарка – це двійник польського авто, слідчі звернулися за дозволом до Теребовлянського суду. Проте представник Феміди їм відмовила, оскільки вважала офіційні документи, які свідчили, що транспортний засіб не в’їжджав на територію України, не вагомим доказом та безпідставними. Дозвіл на огляд транспорту дасть лише при умові стовідсоткового підтвердження про “перебиті” номери кузова.

У ході перевірки, каже Михайло Шмиглик, стало відомо, що знайдена автівка за усіма зовнішніми ознаками відповідає транспорту, викраденому ще у травні 2018 року в Києві. Інформація підтвердилася. До Тернополя приїхав потерпілий і надав всі докази, а з ними й дозвіл на огляд транспортного засобу. Чоловіки, які раніше стверджували, що авто їхнє, більше не з’являлися, а київський суд наклав арешт на даний транспортний засіб відповідно до клопотання столичних слідчих.

Через декілька днів оперативники карного розшуку вийшли на слід ще одного, ймовірно краденого, автомобіля. За порушення правил дорожнього руху правоохоронці спинили CHRYSLER. Водій – мешканець Києва, керував позашляховиком у стані наркотичного сп’яніння – під дією амфетаміну. Це підтвердила експертиза. Документи, які він надав на транспорт, а це водійські права та техпаспорт, були з ознаками підробки.

Джип виявився “двійником” автомобіля, зареєстрованого в іншій області, а номера кузова перебиті кустарним методом.

Оперативники розшукують причетних до викрадення та підробки документів, встановлюють особи потерпілих, а також розшукують власників автомобілів-двійників. Триває слідство за статтями 289 ККУ – Незаконне заволодіння транспортним засобом та 290 – Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.