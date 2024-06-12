На Тернопільщині “змило” частину мосту, який нещодавно відремонтували. ФОТО

Під час вчорашньої зливи обвалилася пішохідна частина мосту в Струсові, який лише нещодавно відкрили після ремонту.

Повідомлення про підтоплення мосту надійшло до рятувальників близько 21-ї години. За словами очевидців, відбулось руйнування пішохідної ділянки мосту. Ймовірно, це сталося внаслідок дії дощової води, яка стікала з дорожнього покриття. При цьому основна конструкція дороги не пошкоджена.

Співробітники ДСНС, що прибули до місця події очистили стічні канали, внаслідок чого вода самостійно зійшла з дорожнього покриття. Підтоплення мосту вдалося оперативно усунути.

Представники дорожньої служби провели обстеження та встановили, що пошкодження не становить загрози для учасників дорожнього руху. Зруйновану ділянку вже почали ремонтувати. Рух автошляхом відновлено, повідомили у ДСНС.

Як повідомив депутат Микулинецької селищної ради і начальник комунального підприємства “Дружба” Ігор Дзвінка, міст міг обвалитися через відсутність належного водовідведення.

“Причина обвалу бічних насипів мосту в Струсові – нездійснення водовідведення зі сторони Варваринець в сторону стадіону в Струсові, і далі – до річки. Під час злив маса води летить з полів, лісу… Про таке говорилося виконавцю робіт. Але порахували, що це не критично… Як бачимо, КРИТИЧНО! До речі, був і технагляд, який мав би теж взяти до уваги можливі ризики. Про проектанта я вже взагалі мовчу”, – зазначив Ігор Дзвінка.

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, підрядна організація розпочала ліквідацію наслідків стихії. Станом на ранок укріпили ділянку розмиву, триває зміцнення конуса земельного полотна.

“Підкреслимо, що цей об’єкт не зданий в експлуатацію. Всі ремонтні роботи підрядна організація виконує за власний кошт”, – наголосили у службі.

Сьогодні у Струсові збереться комісія за участі представників служби відновлення, підрядної організації, незалежного технагляду та організації, яка розробила проєкт мосту. Також прибуде незалежний технагляд, який слідкував за всіма етапами ремонтних робіт. Комісія узгодить проєктне рішення, яке дозволить запобігти повторенню розмивання земельного полотна мосту, зазначають у службі відновлення.