На Тернопільщині зменшать кількість лікарень, які надають допомогу хворим на COVID-19

Півсотні інфікованих COVID-19 виявили на Тернопільщині сьогодні.

Як повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, у лікарнях наразі перебуває близько двохсот хворих з коронавірусною інфекцією. Половина з них використовують кисневу підтримку.

Через стабілізацію епідемічної ситуації в області планують скоротити кількість лікарень, які надають допомогу інфікованим коронавірусом. Відповідне розпорядження має видати керівник робіт державного значення.

«Ситуація із захворюваністю на коронавірус стабілізувалася. У лікувальних закладах області знаходиться 224 пацієнти. 114 хворих на кисневій підтримці. Всього в області на амбулаторному лікуванні знаходиться 2600 хворих. На сьогодні ще розгорнуто додаткові ліжка у медзакладах. Однак, ми очікуємо розпорядження про зменшення кількості лікарень, які будуть надавати допомогу хворим на коронавірус», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Попри стабілізацію епідемічної ситуації в області реєструють важкі випадки COVID-19. Сьогодні вісім хворих перебувають на апаратах штучної вентиляції легень.