Всеукраїнський турнір з багатоборства зібрав учасників бойових дій з різних областей України. Вони змагалися у командах, першість отримали наші земляки – команда Тернопільської області.

Упродовж турніру команди виконували ряд силових завдань, – розповів головний суддя змагань Василь Шевчук. В результаті – перше місце здобула команда з Тернопільщини. А загалом цього року у Всеукраїнському турнірі з багатоборства взяло участь шість команд.

«Змагання проходили у Хоросткові Гусятинського району. Взагалі цей турнір,у якому беруть участь воїни АТО, в Україні проводять чотири роки, але на території нашої області він відбувається вдруге. Цього року саме команда з Тернопільської області виборола перше місце, друге місце – в команди з Івано-Франківська, третє – у харківчан. Всі учасники були досить добре підготовлені».

За словами співорганізаторки змагань Катерини Бойко, турнір з багатоборства покликаний згуртовувати українських захисників. «Цей турнір присвячений борцям за нашу незалежність, зокрема у пам’ять про тих, хто її відстоював і загинув. Тож вдячні всім учасникам турніру».

Софія Романська