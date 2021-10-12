На Тернопільщині злодій заліз до чужого будинку і… заснув у ліжку господаря

Невідомого зловмисника, котрий спав у його будинку, застав житель села Яструбове Козівської громади. Чоловік викликав поліцію.

Приїхавши на місце події, поліцейські встановили, що до чужого помешкання незаконно проник житель сусіднього села Городище, 1983 року народження. Будучи у стані алкогольного сп’яніння, зловмисник заснув на чужому ліжку.

До слова, чоловік раніше мав проблеми із законом через крадіжку скутера.

Відомості за фактом порушення недоторканності житла внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (частина 1 статті 162 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до трьох років.