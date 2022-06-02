До співробітників відділення поліції №5 м. Підволочиськ надійшло повідомлення від жителя Скалатської громади про те, що невідома особа викрала у нього корову. За словам чоловіка, він залишив тварину на пасовищі, а ввечері вже не застав.

Спочатку господар сам намагався відшукати худобу, проте безуспішно. Наступного дня за допомогою звернувся до працівників поліції.

У ході розшукових заходів правоохоронці виявили корову потерпілого в приватному господарстві одного із сусідніх сіл. Люди пояснили, що купили тварину у невідомого за 23 000 гривень. Вже невдовзі поліцейські встановили особу продавця, який виявився причетним до крадіжки. Це – раніше судимий 37-річний житель Скалатської громади.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії фігуранта слідчі кваліфікують за частиною 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські перевіряють причетність зловмисника до вчинення інших злочинів на території обслуговування.