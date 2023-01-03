На Тернопільщині злодій поцупив велосипед, щоб відвезти до ломбарду крадений телевізор

Зловмисник, гостюючи у свого знайомого – жителя села Дорофіївка Підволочиської громади, обікрав його.

Як встановили правоохоронці, 50-річний житель Волочиська спільно з потерпілим розпивали алкогольні напої. Коли власник помешкання заснув, зловмисник, скориставшись цим, виніс з його помешкання телевізор. Щоб було легше донести додому крадене, забрав ще й велосипед.

Потерпілий одразу запідозрив хмельничанина, але думав, що самому вдасться повернути своє майно. Проте, зловмисник заперечував свою причетність до крадіжки. Тоді надійшло звернення до поліцейських.

Правоохоронці вилучили у хмельничанина чуже майно, вартість якого заявник оцінив у п’ятнадцять тисяч гривень. Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 ККУ.