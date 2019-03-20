Крадіжку майна інкримінують працівники поліції мешканцю Бережан. Чоловік скоїв протиправне у храмі.

Про пропажу мобільного телефону працівникам бережанської поліції повідомив сам потерпілий, місцевий священнослужитель. Чоловік зазначив що залишив телефон у ризниці перед початком літургії. Саме туди і навідався злодій. Особу крадія поліцейські встановили. Ним виявився 42-річний мешканець райцентру. Чоловік безробітний, до церкви навідувався часто та й священник неодноразово допомагав прихожанину з харчами та навіть грошима. За милосердя та допомогу бережанчанин вирішив «віддячити» крадіжкою. Вже під час богослужінням зайшов непомітно до підсобного приміщення та забрав мобільний. Задумав підзаробити у легкий спосіб, то ж коли на мобільний подзвонили, аби встановити його місцезнаходження, вирішив вторгувати гроші за його повернення. Однак розмовляти довелося вже з працівниками поліції.

Зловмисник у скоєному зізнався. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, повідомляють у поліції.