На Тернопільщині злодії вкрали автомобіль і продали його по частинах

26/02/2019 Розмір тексту:

Про крадіжку автомобіля марки ВАЗ-2107 надійшло повідомлення від мешканки Заліщик ще на початку листопада 2018 року.

Жінка повідомила, що в ніч з 17 на 18 листопада невідомі викрали її транспортний засіб, який стояв припаркований на дорозі, неподалік її господарства.

За словами начальника Заліщицького відділення поліції Вадима Міжнова, в ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці вийшли на слід викрадача. Це – житель Заставницького району Чернівецької області, 1997 року народження.

Підозрюваний разом з товаришем приїхали у райцентр іншим автомобілем і їздили вулицями містечка в пошуках наживи. Вони помітили легковий автомобіль, відкрили його та причепили до свого транспортного засобу та відбуксирували в іншу область. Там вони її розібрали на запчастини та продали.

У ході слідства стало відомо, що перед угоном чоловіки залізли ще й в іномарку RENAULT Kangoo. Звідти витягнули автомагнітолу, вогнегасник та ковпаки.

Як повідомляють у поліції, у скоєному підозрюваний зізнався. Йому інкримінують статтю 289 частина 1 ККУ – Незаконне заволодіння транспортним засобом.