На Тернопільщині злодій обікрав державне підприємство

10/12/2018 Розмір тексту:

У вчиненні крадіжки співробітники Чортківського відділу поліції підозрюють 30-річного тернополянина. Лиходій поцупив два ноутбуки зі службового кабінету.

Крадіжка з кабінету одного із державних підприємств Чорткова трапилася ще наприкінці серпня. Правоохоронці встановили особу підозрюваного у вчиненні протиправного, проте розшукати його вдалося лише тепер. Причетним до злочину виявився неодноразово судимий 30-річний тернополянин, повідомляють у поліції.

За словами підозрюваного, у Чорткові він був проїздом. Зайшов до однієї із установ, аби запитати, як дістатися до автовокзалу. Двері одного із кабінетів були відчинені, а всередині нікого не було. Лиходій викрав з приміщення два ноутбуки. Техніку згодом продав.

Уникнути покарання за вчинене тернополянину не вдалося. Щодо нього розпочато кримінальне провадження. Йому інкримінують частину 1 статті 185 ККУ – крадіжка.