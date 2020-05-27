На Тернопільщині до 7,6 років позбавлення волі засуджено чоловіка, що убив брата.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області, 20 квітня минулого року житель Монастирищини, що раніше притягувався до кримінальної відповідальності, у власному будинку завдав численні удари братові. Бійка виникла через побутовий конфлікт під час розпиття алкоголю. Потерпілий від отриманих травм помер.

Суд визнав особу винною у скоєнні злочину та призначив покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі. Оскільки прокурор вимагав позбавити волі обвинуваченого строком на 9 років, вирок буде оскаржений в апеляційній інстанції.