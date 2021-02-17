15 лютого, один з екіпажів поліції, патрулюючи автодорогу М-19 “Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече”, помітив транспортний засіб Geely, який був у кюветі.

Інспектори зупинилися та одразу ж підбігли до автомобіля. Кермувальник розповів патрульним, що з’їжджаючи на узбіччя, через погодні умови, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. В автівці перебували жінка та малолітня дитина, і щоб не змерзнути, патрульні посадили їх у службовий транспортний засіб.

Аби витягнути Geely, поліцейські зупинили один із вантажних транспортних засобів та спільними зусиллями допомогли чоловікові.