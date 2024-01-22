На Тернопільщині злетів з дороги автомобіль, який віз тіло загиблого військового. ФОТО

У ДТП на Тернопільщині потрапив автомобіль «На щиті» з полеглим Героєм.

Про аварію, яка виникла 21 січня, у соцмережі повідомив волонтер Роман Задорожний. Чоловік став очевидцем події та допоміг водію, пише видання “Тернополяни“.

За словами Романа Задорожного, авто знесло з дороги на узбіччя. Згодом транспорт допомогли дістати небайдужі.

Також волонтер розповів, що вражений байдужістю водіїв, які проїжджали повз аварію, адже протягом 30 хвилин так ніхто і не зупинився, щоб допомогти.

“Багато авто їхало у Кременець і з Кременця до Тернополя. Проїжджали повз і не зупинилися навіть тоді, коли я спускався до авто. Ніхто не загальмував. Шкода, що наші водії такі неспівчутливі”, – поділився Роман Задорожний.

Автівку трішки відремонтували і вона відправилась в супроводі ще одного транспортного засобу у напрямку Рівного, де на полеглого Героя чекали рідні.