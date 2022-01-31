На Тернопільщині злетів у кювет рейсовий автобус

Рятувальники відбуксирували рейсовий автобус “Еталон” з кювету на проїжджу частину дороги.

30 січня о 17:54 зборівські рятувальники залучалися до ліквідації надзвичайної події, що трапилася на автодорозі Годів-Жабиня Зборівської ОТГ.

Черговим караулом 17-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління надано допомогу та здійснено буксирування пасажирського рейсового автобуса «Еталон» з кювету на проїжджу частину дороги. Про це повідомляють в управлінні ДСНС.