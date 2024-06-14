На Тернопільщині злетів у кювет автобус, який віз дітей з Болгарії. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 5-ї години ранку на кільцевій розв’язці об’їзної дороги у Чорткові.

Водій рейсового автобуса «Van Hool 9.27» сполученням «Албене (Болгарія) – Тернопіль» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Про це повідомили у ДСНС.

В автобусі на момент дорожньо транспортної пригоди перебувало 85 осіб (з них 55 – діти).

Потерпілих внаслідок ДТП немає. Усі пасажири благополучно покинули автобус та дочекалися наступного транспортного засобу, щоб продовжити рух.

До ліквідації наслідків дорожньо транспортної пригоди залучено черговий караул Чортківського гарнізону ДСНС. Рятувальники, що оперативно прибули до місця надзвичайної події, вжили заходів для недопущення виникнення пожежі.