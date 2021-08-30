На Тернопільщині зіткнулися Volkswagen і мотоцикл: водій автомобіля загинув. ФОТО

Поблизу Чорткова не розминулися автомобіль Volkswagen Golf та мотоцикл. У результаті водій легковика загинув, його пасажири та кермувальник мотоцикла з травмами опинилися у лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 29 серпня близько першої години поблизу Чорткова. Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, встановила: 19-річний водій автомобіля Volkswagen Golf виїжджав з АЗС, а мотоцикліст рухався по головній дорозі. В цей час і відбулося зіткнення.

Водій легківки від отриманих травм загинув на місці. Пасажири автомобіля та кермувальник мотоцикла з травмами доправлені до медичного закладу.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу.

Триває досудове розслідування.