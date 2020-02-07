Дорожньо-транспортна пригода трапилася 7 лютого в селі Острівець Теребовлянського району.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz 811, який курсував за маршрутом “Теребовля-Хмелівка”, виїхав на смугу зустрічного руху.

В цей час дорогою їхав легковий автомобіль. Уникнути удару не вдалося, оскільки через слизьку дорогу водій бусу не встиг повернутися у свою смугу.

На момент аварії в салоні автобуса перебувало троє пасажирів. Ніхто травм не отримав.

Звернулася до медзакладу з забоями вісімдесятирічна пасажирка легкового автомобіля. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 ККУ, повідомили у поліції.