Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 березня по обіді біля села Озерна Зборівського району.

Внаслідок зіткнення фури та легкового авто постраждали шестеро людей – 4 дітей та 2 дорослих.

Усіх травмованих дітей, здебільшого – із закритими черепно-мозковими травмами, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню. Двоє дорослих – 36-річний чоловік та 57-річна жінка, із закритими черепно-мозковими травмами та струсом мозку, після наданої медичної допомоги, відмовилися від госпіталізації, поїхали з дітьми.

Відомо, що постраждалі їхали автівкою з міста Сміла Черкаської області.