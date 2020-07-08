Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася на Кременеччині.

Сьомого липня близько 11:56 поблизу села Білокриниця не розминулися автомобілі JEEP Cherokee Limited та вантажівкою ГАЗ, повідомляють у поліції.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій іномарки, житель Рівненської області, не переконався в безпечному маневрі, виїхав з узбіччя на дорогу та почав здійснювати маневр розвороту. Порушення правил дорожнього руху призвело до того, що JEEP зіткнувся з молоковозом марки ГАЗ.

В результаті удару вантажівка перекинулася. До лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізували водія молоковозу. В обох кермувальників відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно статті 286 ККУ. Триває слідство.