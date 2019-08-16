Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі М-12 (Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка), поблизу села Романівка, Тернопільської області.

Як повідомляють у поліції, там зіткнулися автомобілі Volkswagen Transporter та Volkswagen Caddy.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Caddy не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з задньою частиною автомобіля Volkswagen Transporter.

Як наслідок, 44-річна пасажирка Volkswagen Caddy отримала травми.

Всі обставини справи встановлює слідство.