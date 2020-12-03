На Тернопільщині зіткнулися два автомобілі. Є потерпілі. ФОТО

3 грудня, близько 10 години ранку на 46 кілометрі автодороги «Тернопіль Бучач- Івано-Франківськ» не розминулися дві іномарки. Про автопригоду поліцейським повідомили очевидці.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій автомобіля Ravon, мешканець Франківщини, порушив правила та на швидкості виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру іномарка врізалася в зустрічне авто Volkswagen Passat.

Медики надали допомогу обом кермувальникам та одному пасажиру. В учасників автопригоди відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.