Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася на Тернопільщині 13 червня близько 17:00.

На трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Колодно Збаразького району, не розминулися бус та вантажівка, повідомляють у поліції.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій буса виїхав на смугу зустрічного руху. І як результат – врізався у фуру.

Кермувальник мікроавтобуса загинув на місці події. Інший отримав тілесні ушкодження. Пасажирів в транспортних засобах не було.