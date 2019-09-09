Дорожньо-транспортна пригода трапилася у суботу, 7 вересня, близько 9.30 год на автодорозі між селами Зарваниця та Сапова Теребовлянського району.

За попередніми даними, 50-річний житель Тернополя, керуючи автомобілем марки «Mercedes-Benz», виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем «FORD Focus».

Найбільше в ДТП постраждав 21-річний пасажир автівки «FORD Focus», який сидів позаду водія. Його доправили до лікарні. Решті учасників аварії меддопомогу надали на місці.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.