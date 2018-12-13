На Тернопільщині зіткнулися бус і автобус. Є потерпілі. ФОТО

13/12/2018 Розмір тексту:

Близько п’ятої години ранку 13 грудня на Тернопільщині не розминулися транспортні засоби.

При виїзді з Чорткова водій буса Volkswagen T4 не врахував дорожньої ситуації та погодних умов, виїхав на смугу зустрічного руху й врізався в задню ліву бокову частину службового автобуса.

На момент аварії в пасажирському транспорті перебувало близько двадцяти осіб. Бригада швидкої до лікарні забрала жінку з різаною раною, ще двом надали допомогу на місці автопригоди. Згодом до медзакладу зі скаргами звернулося ще кілька людей з автобуса.

За попередніми даними, обоє кермувальників тверезі, але у них взяли кров для перевірки на вміст алкоголю, повідомляють у поліції.