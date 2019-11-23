Виїзд з другорядної дороги на головну з порушеннями правил дорожнього руху став причиною дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 21 листопада близько 19:20 в селі Білокриниця Кременецького району, повідомляють у поліції.

Про травмованих на лінію “102” повідомив диспетчер бригади швидкої допомоги. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Peugeot Expert, виїжджаючи на головну дорогу, не пропустив транспорт і врізався в іншу автівку марки Mazda 5. В результаті удару до лікарні із забійною раною голови, вуха госпіталізували кермувальника буса.В обидвох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.