На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече зіткнулися дві іномарки, які рухалися в попутному напрямку.

Як з’ясувалося у ході огляду місця події, водій автомобіля Volkswagen Passat почав обганяти транспортний засіб, що їхав попереду – Renault Megane. В момент обгону, кермувальниця Renault, не переконавшись у безпечності маневру, пішла також на обгін. І як результат – врізалася в Volkswagen. Останній автомобіль від удару викинуло в кювет.

Попередньо обидвоє водіїв тверезі. В травматологічне відділення потрапив кермувальник з Volkswagen(а).

Автопригоду внесено в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ, повідомляють у поліції.