На Тернопільщині зіткнулися автомобілі: один з водіїв – у лікарні. ФОТО

Із тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Чортківського району.

Чоловік – один із учасників дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 10 липня близько 17:45. Тернополянка 1988 року народження, керуючи автомобілем “Renault Captur”, не переконалася в безпечному русі і виїхала з другорядної дороги на головну. Як результат – вона допустила зіткнення з «ВАЗ 21104». Травми отримав чоловік з ВАЗу.

Водії попередньо тверезі, але у них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.