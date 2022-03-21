На Тернопільщині зіткнулися автомобілі: є потерпілі. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у суботу, 19 березня, близько 14 години у селі Кам’янки Підволочиської селищної громади Тернопільського району.

За попередніми даними, 52-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем «Renault Megane Scenic», не надав перевагу в русі автомобілю «Lexus».

У результат зіткнення травми отримали кермувальники обох автівок та пасажир «Lexus». Потерпілих доправили до лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).